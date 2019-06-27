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İzmit'te fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 17:48 | Son Güncelleme

İZMİT'te vatandaş ihbarı üzerine fuhuş yapıldığını tespit ettikleri evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 yabancı uyruklu kadın ve kadınları fuhşa zorlayan 1 kişiyi gözaltına aldı.

İzmit'te fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te vatandaş ihbarı üzerine fuhuş yapıldığını tespit ettikleri evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 yabancı uyruklu kadın ve kadınları fuhşa zorlayan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Erenler Mahallesi'nde bulunan bazı evlerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde 2 ayrı adreste fuhuş yapıldığını belirledi. Evleri 15 gün boyunca takibe alan ekipler, bir zanlının İstanbul'dan sabah saatlerinde 2 yabancı uyruklu kadını getirdiğini, gün boyunca evlerde fuhuş yapan kadınların akşam aynı kişi tarafından alınarak İstanbul'a geri götürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine şüphelilerin kullandığı aracın plakasını araştıran ekipler, kadınları getirip götüren kişinin isminin M.Ç.(36) olduğu bilgisine ulaştı.
TAKSİ İLE İSTANBUL'A KAÇMAYA ÇALIŞTI
Teknik ve fiziki takibi tamamlayan polis ekipleri harekete geçerek 25 Haziran'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Evlerden birine yapılan baskında Türkmenistan uyruklu G.A.(35) isimli kadın gözaltına alınırken, polisin geldiğini önceden fark eden diğer adresteki Özbekistan uyruklu N.K.(35) isimli kadın ise taksi ile İstanbul'a kaçmaya çalıştı. Özbekistanlı kadının kaçtığı taksiyi kovalayan ekipler, D-100 Karayolu İzmit Kuruçeşme mevkiinde durdurdukları aracın içerisindeki N.K.'yı gözaltına aldı.
ÇOK SAYIDA CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
Kadınlar fuhuş yaptığı sırada binaların önünde araçta bekleyen M.Ç. ise polisi görür görmez kendi aracı ile İstanbul'a kaçtı. Şüphelinin ev adresini tespit eden ekipler, 26 Haziran sabahı İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirdikleri operasyon ile M.Ç.'yi gözaltına aldı. Yakalanan M.Ç.'nin aracında bulunan el çantasının içerisinde çok sayıda cep telefonu ve sim kart ile çeşitli fantezi ürünleri ve çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
İFADELERİNDE SİLAHLA TEHDİT EDİLDİKLERİNİ SÖYLEDİLER
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Özbekistan uyruklu N.K. ile Türkmenistan uyruklu G.A. isimli kadınların ifadelerinde M.Ç. tarafından borçlandırıldıklarını ve silahla tehdit edilerek fuhşa zorlandıklarını söyledikleri öğrenildi. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.Ç. ise adliyeye çıkarıldı.

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İzmit'te fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

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