HABER

İznik Gölü'ne 6 bin yayın balığı bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 19:15 | Son Güncelleme

İznik Gölü'ne 6 bin yayın balığı bırakıldı

Bursa'nın İznik Gölü'ne 6 bin yayın balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce (BSGM) yürütülen "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında üretilen 6 bin Avrupa yayın balığı (Silurus glanis), İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından getirilerek Orhangazi, Narlıca, Çakırca ve İznik sahillerinden göle salındı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1981 yılında başlayan projeyle beraber üretim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Ülke çapındaki göl, gölet, baraj gölü ve akarsu kaynaklarında balık popülasyonunu artırmak amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirten Erkan, "2013 yılından itibaren yayın balığının kitlesel üretim çalışmalarına başladık. 6 yıllık sürede Burdur Gölhisar'dan anaç temini sonrası Ar-Ge çalışması tamamlandı. Bu yıl itibariyle kitlesel üretimle bir ilki başardık. Yaklaşık 20 bin adet Avrupa yayın balığını üretmeyi başardık." ifadelerini kullandı.

BSGM Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Dairesi Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz da iç sularda balıklandırma çalışmasının Türkiye için son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Giderek azalan balık kaynaklarının dışarıdan takviye edilmediği sürece bitme noktasına gelebileceğini vurgulayan Kanyılmaz, "Kırsalda yaşayan bir ekonomik kaynak azalmış olacak. Bakanlık olarak gençleri köyde tutmak, baba mesleğini sağlamak için ülke çapında balıklandırma yapıyoruz. Bu noktada yayın balığı önemli. Yayın balığı nesli sularımızda giderek tükenen bir tür haline geldi. 2010 yılında bin 200 ton civarındayken yılda avlanan miktar, 2017 yılında 360 tona düştü. Dolayısıyla yapmamız gereken kaynakların takviye edilmesidir." diye konuştu.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı7.2’lik deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
Bağcılar'da çatı yangını (1)Bağcılar'da çatı yangını (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balık iznik gölü Orhangazi yayın balığı

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Türkiye'den çok sert tepki!

Türkiye'den çok sert tepki!

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklama

Diyarbakır Bismil İlçe Belediye Başkanı ve yardımcısı gözaltında

Belediye başkanı ve yardımcısı gözaltında!

Son dakika! Suriye’nin Kamışlı kentinde bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kamışlı'da bomba yüklü araç patladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Şehit sayısı yükseldi

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Son dakika! Suruç ve Nusaybin'de havanlı saldırı: Şehit ve yaralılar var

Suruç ve Nusaybin'de havanlı saldırı: Şehit ve yaralılar var

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Barış Pınarı Harekatı mesajı

Suriyeliler İstanbul'da toplandı! Harekat mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.