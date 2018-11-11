İznik'te bulunan lahit müzeye taşındı

Bursa'nın İznik ilçesindeki Hisardere nekropolünde bulunan ve milattan sonra 3'üncü yüzyılda yapıldığı belirtilen Roma dönemine ait sandık tipi lahit müzeye taşındı.

Yaklaşık 8 ton ağırlığındaki sandık tipi lahit, vinç aracılığıyla bir traktörün römorkuna yüklendi. Lahit, İznik Müze Müdürlüğünün başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç'in bilimsel danışmanlığındaki heyet tarafından İznik Müzesi'ne getirildi.

Doç. Dr. Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, lahdin kapağının üstünde rastlanan mozaiklerin Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ve Bursa Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanlarının çalışmasıyla kaldırıldığını söyledi.

Bazı medya kuruluşlarında çıkan Nikaia'nın mezarı olduğu konusundaki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Aygün Ekin Meriç, "Bilimsel bir dayanağı yoktur. Lahdin içinde 1700 yıl önce yaşamış yazıtta belirtilen 'Astyris' isimli kız ve annesi 'Nigreine' vardır. Bulunan lahit müzeye getirildi. Bundan sonraki süreçte tüm bulgular laboratuvar ortamında incelenip en sağlıklı analizler yapılarak, İznik tarihine ışık tutacak."

Bu arada, lahdin kitabesinde ''Ben Astyris, bu lahdi çok sevgili annem Nigreine ve kendim için satın aldım.'' yazdığı belirtildi.

