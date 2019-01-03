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İznik'te defineciler tarihi eserlerin peşinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesinde mağarada kaçak kazı yapan N.B.

İznik'te defineciler tarihi eserlerin peşinde

Mehmet BULDU/ İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İznik ilçesinde mağarada kaçak kazı yapan N.B. jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı. Ayrıca, Roma dönemine ait olan ve altında bir mezar odası da bulunan İznik'e 5 kilometre mesafadeki dikilitaş da definecilerin hedefi oldu. Kimliği belirsiz kişiler, dikilitaşın bulunduğı şeftali bahçesinde iş makinesiyle çukur açıp, içine demir çubuk yerleştirdi. Jandarma kaçak kazı yapan definecileri arıyor.
İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde önleyici devriye görevi yapan jandarma ekibi, Ballıkaya Mevkii'ndeki mağarada kaçak kazı yapan bir kişi olduğunu gördü. Jandarma hemen duruma müdahale etti ve N.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
DİKİLİTAŞ DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Son dönemde definecilerin uğrak yeri haline gelen İznik'te şeftali bahçelerinin ortasında yer alan Roma dönemine ait 2 bin yıllık dikilitaş da kaçak kazının hedefi oldu. İlçeye 5 kilometre uzaktalıktaki İsmail Demirtaş’a ait olan şeftali bahçesine önceki gün gelen kimliği belirsiz kişiler, iş makinası ile bir çukur açıp, demir çubuk dikti. Demirtaş'ın ihbarı üzerine şeftali bahçesinde inceleme yapan jandarma, soruşturma başlattı.
ALTINDA MEZAR ODASI BULUNUYOR
Üç yüzeyli, yukarıya doğru yükselen ve birbiri üzerine demir kamalarla oturtulmuş beş beyaz mermer bloktan oluşan ve 'dikilitaş' adı verilen anıtın altında mezar odası da bulunuyor.

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