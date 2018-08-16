İznik'te trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Mehmet BULDU/İZNİK (BURSA), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Bursa'nin İznik ilçesi Eski Adapazari yolu üzerinde meydana geldi. 54 HC 820 plakalı Serhat Şen (36) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Taklalar attıktan sonra durabilen araçta Bülent Er (34), Serpil Şen (34), Gülçin Er (32), Ali Han Er (5) ve Nermin Avcı (68), yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nermin Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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