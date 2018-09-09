"İZSU önlem alsaydı İzmir kokmazdı"

İZMİR (AA) - İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, kent genelinde etkili olan kötü kokuya ilişkin İZSU'nun gerekli temizlik önlemlerini almadığını iddia ederek Çevre Kanunu'nu ilgilendiren önlemlerin alınmadığının tespiti halinde cezai işlem uygulayacaklarını bildirdi.
Varan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde bir süredir etkili olan ve vatandaşın şikayetine konu olan kötü koku ile ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptıklarını ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yetkilileriyle paylaştıklarını ifade etti.
Yağmur suyu ve atık su tek bir kanalda birleştiği için daha önce de kent genelinde kokunun oluştuğuna ancak son günlerde kokunun daha yoğun hissedilmeye başlandığına dikkat çeken Varan, yaptıkları çalışmada kentteki tüm organize sanayi bölgelerinin arıtma tesisleriyle Aliağa'daki tesislerin arıtma ve filtre sistemlerini incelediklerini ifade etti.
Bu tesislerde herhangi bir olumsuzluk saptamadıklarını anlatan Varan, kötü kokunun Büyükşehir Belediyesi Çiğli Atık Su Tesisi'nden kaynaklandığını tahmin ettiklerini kaydetti.
Varan, "Çiğli'deki arıtmadan çıkan çamurlar, oradaki havuzlarda kurutuluyor. Kokunun nedeni bu kurutma havuzları. Diğer olası neden ise kent genelindeki atık su kanallarındaki debinin düşmesinden dolayı ortaya çıkan hidrojen sülfürün rüzgarla yayılmasıdır." dedi.
Büyükşehir Belediyesinin bu konularda yeterli önemli önlem almadığını öne süren Varan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İZSU tam tedbirini almış olsaydı, rutin temizlikleri yapmış olsaydı İzmir halkı bu kokuyu solumazdı. Konuyu inceliyoruz. Çevre Kanunu'nu ilgilendiren maddelere ilişkin önlemler alınmıyorsa cezai işlem uygulayacağız. Derdimiz idari yaptırım yapmak değil, önemli olan bu kokuyu İzmir halkına bir daha yaşatmamak."
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