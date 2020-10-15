Jacinda Ardern: Dünyanın övdüğü Yeni Zelanda Başbakanı ülkesinde neden eleştiriliyor?

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, çalkantılı geçen ilk dönemi boyunca, nezaket mesajını korumayı başardı. Ancak Ardern iktidardaki ikinci dönemini arzularken, BBC Muhabiri Shaimaa Khalil'e göre muhalifleri, ekonomiyi toparlamak ve on binlerce kişiyi yoksulluktan kurtarmak için, nezaket ve karizmadan fazlasının gerektiğini söylüyor.

Üç çocuk annesi olan Agnes Magele, Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'ın en yoksul bölgesinde yaşıyor ve "Benim geldiğim yerde, nezaket falan yok" diyor.

"Güçlü ol, nazik ol" sözü, Covid-19 salgını boyunca Ardern'in liderliğinin sloganı oldu.

Agnes Magele ise kendisini, Ardern'in Yeni Zelanda nüfusuna atfen söylediği "5 milyon üyeli ekip" içinde hissetmediğini anlatıyor.

Magele "İnsanların çocukları için, yiyecek gibi temel maddeleri almaya yetecek paraları olmadığında, nezaket neye yarayacak? Anne ve babalar, çocukları yiyebilsin diye kendi öğünlerini atlıyor, nezaket bunun neresinde?" diye soruyor.

Magele ve ailesi, yıllardır geçim sıkıntısı çekiyor. Covid-19 kısıtlamaları başlamadan iki hafta önce, TV'lerde figüranlık işini kaybetti. Şimdi haftalık 250 Yeni Zelanda Doları (164 ABD Doları) işsizlik maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Bu paranın, kirasının yarısını bile karşılamadığını söylüyor.

