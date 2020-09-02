Jacob Blake: Trump, polislere destek olmak için Wisconsin'i ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump, polisin siyah ABD'li Jacob Blake'i yedi el ateş açarak vurmasıyla başlayan olayların ardından kolluk kuvvetlerini desteklemek için Wisconsin'in Kenosha kentini ziyaret etti.

Kentteki 'tahribatın' sorumlusunun "iç terör" olduğunu savunan Trump, yakılmış bir mobilya mağazası da dahil olmak üzere protestolarda hasar görmüş bölgeleri ziyaret etti.

ABD polisinin arkasında duran Trump, medyayı ise sadece polislerin karıştığı kötü olayları büyütmekle suçladı.

Polislerin muazzam bir baskı altında olduğunu söyleyen Trump sözlerine şöyle devam etti:

"15 yıldır görev yapan polisler var. Sicilleri de tertemiz. Ancak bazen bir karar vermek zorunda kalıyorlar. Karar vermek için de çeyrek saniyeleri oluyor. Yanlış bir kararda ya ölebilirler ya da başları belaya girebilir. İnsanlar bunu anlamalı. Bazen gerçekten boğuluyorlar."

Başkan Trump, polisle çıkan çatışmalarda yaralananlara ise empatiyle bakarak, "Bu korkunç bir şey" yorumunda bulundu. Ancak, sistematik bir ırkçılığın yaşandığına dair olan iddiaları ise reddetti.