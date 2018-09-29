HABER

Jaguar Land Rover, Paris sokaklarına çıkarma yapacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, 4-14 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın başkentinde düzenlenecek olan Paris Motor Show 2018’e deyim yerindeyse çıkarma yapacak. İşte detaylar.

Jaguar Land Rover, Paris sokaklarına çıkarma yapacak!

Bu yıl iki farklı yıl dönümü aynı anda kutlayacak olan Jaguar Land Rover, iki yılda bir düzenlenen ve prestijli bir otomobil fuarı olan Paris Motor Show’u değerlendirmeye karar verdi. Land Rover’ın 70. yıl dönümünü ve Jaguar XJ’in 50. yıl dönümünü aynı anda kutlamaya hazırlanan İngiliz otomotiv devi şimdilerde Paris’e çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Jaguar XJ, 50 yıl gibi uzun bir süredir markanın amiral gemiliğini yapıyor. Markanın ürün yelpazesinde 1968 yılından beri mevcut olan bu lüks İngiliz sedanı marka için bir prestij sembolü. Hatta öyle ki XJ serisinin bazı ağır zırhlı sürümlerini İngiliz kraliyet ailesi ve Birleşik Krallık Başbakanı kullanıyor.

İlerleyen günlerde İngiltere’de yer alan Castle Bromwich fabrikasından yola çıkacak olan sekiz nesli temsil eden bir düzüne Jaguar XJ, Paris’e gidecek. 4 Ekim’de ise fuardaki standlarda yerini alacak.

Öte yandan markanın tamamen elektrikli olan ilk SUV modeli Jaguar I-Pace de fuara katılacak. Fuarın açılışından birkaç saat önce 20 adet Jaguar I-Pace, Paris sokaklarında yapılacak olan geçit törenine katılacak. Daha sonra ise potansiyel müşteriler ile buluşmak için otuz farklı Fransız şehrini ziyaret edecek. Tabii fuarda E-Pace ve F-Pace gibi SUV modelleri de katılacak. Son olarak Range Rover’ın Discovery ve SV Coupe modellerinin yanı sıra birkaç PHEV modelinin de standlarda yer alacağını belirtelim.

Kafalar Karışık filmi için vizyon tarihi açıklandı

PARTNER'İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?''İşte Benim Stilim' yarışmacısının şaşırtan değişimi! 'Yüz nakli mi yaptırdın?'
Volvo’nun e-kamyonları geliyorVolvo’nun e-kamyonları geliyor
Google 20 yıla özel yüzde 20 indirim fırsatıGoogle 20 yıla özel yüzde 20 indirim fırsatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jaguar Jaguar XJ Paris Motor Show 2018

En Çok Okunan Haberler

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!

Ege Bölgesi'nde fırtına alarmı! AFAD personeli göreve çağrıldı!

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Galatasaray'ı yasa boğan ölüm!

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Microsoft Kaizala nedir, nasıl kullanılır?

Microsoft Kaizala nedir, nasıl kullanılır?

Audi Çin’e yatırım yapıyor

Audi Çin’e yatırım yapıyor

LG V40 ThinQ Android Oreo ile geliyor

LG V40 ThinQ Android Oreo ile geliyor

Volvo’nun e-kamyonları geliyor

Volvo’nun e-kamyonları geliyor

Google 20 yıla özel yüzde 20 indirim fırsatı

Google 20 yıla özel yüzde 20 indirim fırsatı

Amazon beklentileri ne derece karşıladı?

Amazon beklentileri ne derece karşıladı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.