Jaguar Land Rover, Paris sokaklarına çıkarma yapacak!

Bu yıl iki farklı yıl dönümü aynı anda kutlayacak olan Jaguar Land Rover, iki yılda bir düzenlenen ve prestijli bir otomobil fuarı olan Paris Motor Show’u değerlendirmeye karar verdi. Land Rover’ın 70. yıl dönümünü ve Jaguar XJ’in 50. yıl dönümünü aynı anda kutlamaya hazırlanan İngiliz otomotiv devi şimdilerde Paris’e çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Jaguar XJ, 50 yıl gibi uzun bir süredir markanın amiral gemiliğini yapıyor. Markanın ürün yelpazesinde 1968 yılından beri mevcut olan bu lüks İngiliz sedanı marka için bir prestij sembolü. Hatta öyle ki XJ serisinin bazı ağır zırhlı sürümlerini İngiliz kraliyet ailesi ve Birleşik Krallık Başbakanı kullanıyor.

İlerleyen günlerde İngiltere’de yer alan Castle Bromwich fabrikasından yola çıkacak olan sekiz nesli temsil eden bir düzüne Jaguar XJ, Paris’e gidecek. 4 Ekim’de ise fuardaki standlarda yerini alacak.

Öte yandan markanın tamamen elektrikli olan ilk SUV modeli Jaguar I-Pace de fuara katılacak. Fuarın açılışından birkaç saat önce 20 adet Jaguar I-Pace, Paris sokaklarında yapılacak olan geçit törenine katılacak. Daha sonra ise potansiyel müşteriler ile buluşmak için otuz farklı Fransız şehrini ziyaret edecek. Tabii fuarda E-Pace ve F-Pace gibi SUV modelleri de katılacak. Son olarak Range Rover’ın Discovery ve SV Coupe modellerinin yanı sıra birkaç PHEV modelinin de standlarda yer alacağını belirtelim.

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