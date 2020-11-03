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  4. Jandarma adım adım takip etti 3 hırsız düzenlenen operasyonla yakalandı

Jandarma adım adım takip etti 3 hırsız düzenlenen operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 10:18 | Son Güncelleme

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Nallıhan’da evden hırsızlık yapan 3 zanlıyı yakalayarak göz altına aldı.Jandarma ekipleri Nallıhan İlçesi Soğukkuyu Mahallesinde Y.K.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Nallıhan’da evden hırsızlık yapan 3 zanlıyı yakalayarak göz altına aldı.
Jandarma ekipleri Nallıhan İlçesi Soğukkuyu Mahallesinde Y.K. isimli kişiye ait evden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri harekete geçti. Hırsızlık mahallinde yapılan araştırmada; kendilerini tamirci olarak tanıtan 3 şüpheli, Y.K.’nın evine gelerek “arıtma cihazının filtresini ucuza değiştirebileceklerini” söyledi. Sözde filtreyi değiştiren hırsızlar ev sahibi Y.K’nın aracındaki alet çantasını almak üzere gittiği sırada evde bulunan 3 Bin TL’yi çalarak kendi geldikleri araçla kaçtı. Jandarma ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek zanlıların peşine düştü. Öncelikle araç plakası tespit edildi, aracın kiralık olduğu anlaşıldı ve Nallıhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Etlik Mahallesinde icra edilen operasyon ile R.D., A.Ö. ve Y.A. yakalandı. Jandarma’daki işlemlerinin ardından hırsızlar adli makamlara sevk edildi.

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