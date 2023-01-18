Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? 2023 jandarma astsubay alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı

Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere, başvurusu onaylanan kişiler, KPSS sonucuna göre sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 katı aday sınavlara çağrılacak. Birçok kişi arama motorlarında jandarma astsubay alımı başvuru sonucu sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları merak konusu oldu. 30 Aralık'ta başlayan muvazzaf ve sözleşmeli (erkek/kadın) astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 15 Ocak 2023 Pazar günü son bulmuştu.

Adaylar başvuru işlemlerini T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın internet sitesindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi konusunda henüz açıklamasda bulunulmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

JANDARMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ

Yapılan açıklamaya göre; başvurusu uygun olan adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacak, sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi kurumun internet adresindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecek.

Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağrılan adaylardan 300 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.) Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

Seçme sınavlarına katılacakları duyurulan adaylar fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülâkat sınavına tabi tutulacaklar. Yapılan açıklamaya göre; belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya geçemezler.

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

Jandarma astsubay alımı başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsimiz.

2023 JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

