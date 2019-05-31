HABER

Jandarma bu kez ceza yazmak için değil kandil simidi ikramı için durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Kadir Gecesi münasebetiyle trafikte durdurduğu araçlara evrak sormak ve ceza yazmak yerine bu kez kandil simidi ikram etti.Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerinde, Jandarma Trafik Timleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında bir dizi çalışmalar yapıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Kadir Gecesi münasebetiyle trafikte durdurduğu araçlara evrak sormak ve ceza yazmak yerine bu kez kandil simidi ikram etti.
Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerinde, Jandarma Trafik Timleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında bir dizi çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Isparta Organize Sanayi Bölgesi ve Süleyman Demirel Havalimanı arasında uygulama noktası oluşturan Jandarma ve Polis, bu kez durdurulan araçlara evrak kontrolü ve ceza yazmak yerine, Kadir Gecesi münasebetiyle kandil simidi ikram etti.
Trafik polisleri tarafından uygulama noktasında durdurulan araçların yanına giden Jandarma trafik ekipleri, sürücü ve yolcuların Kadir Gecesi’ni kutlayarak, kandil simidi ikramı yaptılar. Ekipler ayrıca, sürücülere bayram dolayısıyla trafikte dikkatli olmaları tavsiyelerinde bulunarak, iyi yolculukları temennisinde bulundular.
Kendilerine yapılan Kadir Gecesi kutlaması ve ikram edilen simit dolayısıyla mutlu olan trafikteki sürücü ve vatandaşlar ise, görevlilere teşekkür ederek yollarına devam ettiler.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Vali Akbıyık: Kaçak elektrik kullanımı hırsızlıktırVali Akbıyık: Kaçak elektrik kullanımı hırsızlıktır
Kayseri'de Solo Türk gösterisine yağmur engeliKayseri'de Solo Türk gösterisine yağmur engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

İmamoğlu paylaşımları sürüyor! 'Pamuk prens...'

İmamoğlu paylaşımları sürüyor! 'Pamuk prens...'

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Van'da korkunç kaza! Otomobille iş makinesi çarpıştı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! Suçlamaları kabul etti

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme!

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.