Jandarma bu kez ceza yazmak için değil kandil simidi ikramı için durdurdu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Kadir Gecesi münasebetiyle trafikte durdurduğu araçlara evrak sormak ve ceza yazmak yerine bu kez kandil simidi ikram etti.

Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerinde, Jandarma Trafik Timleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında bir dizi çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Isparta Organize Sanayi Bölgesi ve Süleyman Demirel Havalimanı arasında uygulama noktası oluşturan Jandarma ve Polis, bu kez durdurulan araçlara evrak kontrolü ve ceza yazmak yerine, Kadir Gecesi münasebetiyle kandil simidi ikram etti.

Trafik polisleri tarafından uygulama noktasında durdurulan araçların yanına giden Jandarma trafik ekipleri, sürücü ve yolcuların Kadir Gecesi’ni kutlayarak, kandil simidi ikramı yaptılar. Ekipler ayrıca, sürücülere bayram dolayısıyla trafikte dikkatli olmaları tavsiyelerinde bulunarak, iyi yolculukları temennisinde bulundular.

Kendilerine yapılan Kadir Gecesi kutlaması ve ikram edilen simit dolayısıyla mutlu olan trafikteki sürücü ve vatandaşlar ise, görevlilere teşekkür ederek yollarına devam ettiler.

