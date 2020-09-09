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Jandarma ekipleri DEAŞ üyesi 2 kişiyi yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon sonucunda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetlerinde Kocasinan ilçesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde, örgüte üye olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri DEAŞ üyesi 2 kişiyi yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon sonucunda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetlerinde Kocasinan ilçesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde, örgüte üye olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri DEAŞ üyesi 2 kişiyi yakaladı

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