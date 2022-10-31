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Jandarma ekipleri Güzelçamlı’da reflektör dağıttı

31.10.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Kuşadası ilçesinde ’Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol Projesi’ çerçevesinde motosiklet, bisiklet, motorlu bisiklet ve e-skuter sürücülerine 100 adet reflektör dağıtıldı.

Jandarma ekipleri Güzelçamlı’da reflektör dağıttı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, ’Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol Projesi’ çerçevesinde Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile motosiklet, bisiklet, motorlu bisiklet ve e-skuter sürücülerine reflektif yelek giyme zorunluluğu getirildi.

Güzelçamlı Mahallesi’nde kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile motosiklet, bisiklet, motorlu bisiklet ve e-skuter sürücülerine değişen yönetmelik hükümleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca faaliyete katılan sürücülere 100 adet reflektif yelek dağıtılarak farkındalık oluşturuldu.

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