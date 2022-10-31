Jandarma ekipleri Güzelçamlı’da reflektör dağıttı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, ’Reflektif Yelek Giy, Görünür Ol Projesi’ çerçevesinde Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile motosiklet, bisiklet, motorlu bisiklet ve e-skuter sürücülerine reflektif yelek giyme zorunluluğu getirildi.

Güzelçamlı Mahallesi’nde kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile motosiklet, bisiklet, motorlu bisiklet ve e-skuter sürücülerine değişen yönetmelik hükümleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca faaliyete katılan sürücülere 100 adet reflektif yelek dağıtılarak farkındalık oluşturuldu.

