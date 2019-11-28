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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 18:25 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya, sanıkların esas hakkındaki savunmalarının alınmasıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan eski astsubay Tahsin Egin, olay tarihinde kursiyer subay adayı olarak Kara Harp Okulunda eğitim gördüğünü, 15 Temmuz'da kendisini arayan eski yüzbaşı Veli Köse'nin Jandarma Genel Komutanlığına çağırdığını, ancak neden çağırdığını söylemediğini öne sürdü. Jandarma Genel Komutanlığına giderek neler olduğunu öğrenmek istediğini belirten Egin, buraya gittikten sonra terör saldırısı olabileceğinin söylenmesi üzerine giriş çıkışların yasaklandığını, bu nedenle kışladan ayrılamadığını iddia etti.

Olası terör saldırısına karşı güvenlik amaçlı silah aldığını ve B ile C nizamiyeleri arasında beklediğini ifade eden Tahsin Egin, bir süre sonra helikopterlerden bölgeye ateş açıldığını, çevreden de silah seslerinin geldiğini aktardı.

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'na giderken darbe girişiminden haberinin olmadığını, bu nedenle kendi silahını dahi yanına almadığını ileri süren Egin, saat 04.00'ten sonra "askeri kalkışma"dan haberdar olduğunu, bir süre sonra da yaralanarak hastaneye götürüldüğünü söyledi.

"Darbeci" ve "vatan haini" olmadığını savunan Tahsin Egin, mahkeme heyetinden beraatını talep etti.

- "Öktem'in yaptıklarından neden sorumlu olayım?"

Savunma yapan eski astsubay Serdar Kılıç da olay günü silahını hiçbir canlıya doğrultmadığını ve ateş etmediğini öne sürdü.

Jandarma Genel Komutanlığındaki olaylardan sorumlu tutulamayacağını savunan Kılıç, "Ben (sanık eski albay) Erkan Öktem'in yaptıklarından neden sorumlu olayım? Ben, ne emir verdim ne de yapılanları tasvip ediyorum." ifadeleriyle beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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darbe girişimi FETÖ Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

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