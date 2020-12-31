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Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alımı 2021... İşte başvuru şartları ve tarihleri!

31.12.2020 08:53 | Son Güncelleme:
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Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alımı 2021... İşte başvuru şartları ve tarihleri!

Son dakika haberine göre Jandarma Genel Komutanlığına memur ve sözleşmeli personel alınacak. Jandarma Genel Komutanlığına 2021 yılında yapılan alımlardan 9'u sözleşmeli personel, 32'si de devlet memuru olmak üzere toplam 41 personel alımı yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alımları için başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacak ve 15 Ocak 2021 saat 17.00'de sona erecek. Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alım şartları ve başvuru detayları haberimizde...

Son dakika Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alımı haberi geldi. 28 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ilgili yönetmelik doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi açıktan atama yoluyla; Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 10 unvanda 32 açıktan devlet memuru temini yapılacak.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığına, açıktan temin yoluyla 8 unvanda 9 sözleşmeli personel de alınacak.

Her iki alım için ilan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.
Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisiyle giriş yapılacak.

Bugün başlayan başvurular, 15 Ocak 2021 saat 17.00'de sona erecek.

e-Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.

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