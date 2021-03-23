Jandarma ikinci tır faciasını önledi

Bursa’da seyir halinde şüpheli hareketler sergileyen tır sürücüsü jandarma tarafından durduruldu. Tırda 3 gram metamfetamin ve içimde kullanılan cam payp ele geçirildi. Tır sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa-Ankara yolu üzerinde seyir halinde şüpheli hareketler sergileyen tır sürücüsü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. U.M.I.’nin kullandığı tırda yapılan aramada 3 gram metamfetamin ve içiminde kullanılan cam payp ele geçirildi. U.M.I., Kestel İlçe Jandarma Komutanlığınca göz altına alınarak, hakkında adlî tahkikat başlatıldı.

