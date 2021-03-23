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Jandarma ikinci tır faciasını önledi

23.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da seyir halinde şüpheli hareketler sergileyen tır sürücüsü jandarma tarafından durduruldu.

Jandarma ikinci tır faciasını önledi

Bursa’da seyir halinde şüpheli hareketler sergileyen tır sürücüsü jandarma tarafından durduruldu. Tırda 3 gram metamfetamin ve içimde kullanılan cam payp ele geçirildi. Tır sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Bursa-Ankara yolu üzerinde seyir halinde şüpheli hareketler sergileyen tır sürücüsü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. U.M.I.’nin kullandığı tırda yapılan aramada 3 gram metamfetamin ve içiminde kullanılan cam payp ele geçirildi. U.M.I., Kestel İlçe Jandarma Komutanlığınca göz altına alınarak, hakkında adlî tahkikat başlatıldı.

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