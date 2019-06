Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü

"Aziz vatanımızın, 81 şehir ve ilçe merkezleri dışında kalan bütün kırsal coğrafyasında jandarmamız var. Rakımı ne olursa olsun, zor, kolay demeden, bayrağımızın dalgalandığı yerde bilin ki jandarmamız var. Jandarmamız gücünü milletimizin çıkardığı kanundan alıyor. Jandarma, her zaman halkla ve vatandaşımızla iç içe. Önce onların gönüllerini ve güvenlerini kazanıyor ve bu şekilde ve bu duruşla başta terörle mücadele olmak üzere, görevi içerisinde bulunan her alanda Allah korkusu, kanuna riayet, emir komuta disiplininden de taviz vermeden milletinin hizmetinde bulunuyor."

Yerlikaya, jandarmanın terörle mücadeleden trafiğe, uyuşturucuyla mücadeleden asayiş hizmetlerine kadar her konuda, bulunduğu yerin teminatı olduğunu dile getirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu da kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutladıkları jandarma teşkilatının yüce Türk milletinin huzur ve güvenliği için üstün bir gayretle görev yaptığını söyledi.

Köroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Jandarma teşkilatı kurulduğu ilk andan itibaren Osmanlı coğrafyasının her yerinde teşkilatlanarak halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çok önemli görevler yürütmüştür. 1915'te Çanakkale'de düşman çıkarmasına karşı ilk hatta yer alarak Türk harp tarihinde kazanılan büyük başarılara önemli katkılarda bulunmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu olarak köklü tarihi ve birikimi ile vatandaşa mal olmaya devam etmiştir.