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Jandarmadan 97 noktaya eş zamanlı operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 05:58 | Son Güncelleme

Bartın’da haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 97 noktada eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bartın’da haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 97 noktada eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda biri FETÖ firarisi olmak üzere 26 kişi yakalandı.
Bartın İl Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan kişilerin yakalanması maksadıyla 97 noktada yapılan eş zamanlı operasyonda “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)” suçundan aranan 1 kişi ve çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi olmak üzere, toplam 26 şahıs yakalandı.
Jandarma tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada “Haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması maksadıyla, Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 10 Ocak 2019 tarihinde 97 noktada eş zamanlı operasyon yapılmış, yapılan operasyon sonucunda; “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)” suçundan aranan (1) şahıs, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan (25) şahıs olmak üzere, toplamda (26) şahıs yakalanmıştır. Hakkında aranma kaydı bulunan ve belirtmiş olduğu kayıtlı adresinde uzun süredir ikamet etmediği tespit edilen 44 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılması için tutanak tanzim edilerek Bartın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gönderilmiştir” denildi.

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