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Jandarmadan "Anneler Günü" kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktalarında kadın yolcuların "Anneler Günü"nü kutladı

SİİRT (AA) - Siirt'te jandarma ekipleri, "Anneler Günü" dolayısıyla kadın yolculara şeker ikram etti.

Kent merkezinden 30 kilometre uzaklıktaki Sağırsu Jandarma Komutanlığı önünde, Siirt-Şırnak kara yolundaki kontrol noktasında görevli Mehmetçik, önceki gün karanfil dağıttığı kadınlara bugün de şeker verdi.

Bir kadının elini öperek Anneler Günü'nü kutlayan astsubay, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır, biz insanoğlu" sözünü anımsattı.

Yolculardan Şefika Teğin, Mehmetçik'in uygulamasıyla çok duygulandığını söyledi.

İlk defa böyle bir uygulamayla karşılaştığını belirten Teğin, "Askerler yol uygulamasında aracımızı durdurarak bize şeker verdi, günümüzü kutladı. Hepsine çok teşekkür ederim. İnşallah onlar da kazasız belasız annelerine kavuşur." dedi.

Muhbet Damar da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarmaya teşekkür etti.

Selime Hakkı da halkın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden görev başında olan Mehmetçik'in bu anlamlı kutlamasının kendisi için sürpriz olduğunu kaydetti.

Öte yandan, jandarma ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla bazı ev ziyaretlerinde bulunarak annelere karanfil ve çikolata verdi.

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Anahtar Kelimeler:
anneler günü Jandarma Siirt

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