HABER

Jandarmadan helikopter destekli denetim

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehir genelinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Afyonkarahisar-Eskişehir ve Bolvadin-Emirdağ karayoluna helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehir genelinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.
Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Afyonkarahisar-Eskişehir ve Bolvadin-Emirdağ karayoluna helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.
Uygulamada 17 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden para cezası yazılırken 1 aranan şahıs da uygulama esnasında gözaltına alındı. Karayolunda gerçekleştirilen uygulamada jandarma bomba arama ve narkotik köpekleri de bulundu. Afyonkarahisar genelinde başarılı çalışmalarını hızla sürdüren Jandarma ekiplerinin uygulamalarına devam edeceği öğrenildi.

PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
Milas'ta 25 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandıMilas'ta 25 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Beşikdüzü'nde kayıp alzheimer hastası aranıyorBeşikdüzü'nde kayıp alzheimer hastası aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

İzmirli iş adamının feci ölümü

İzmirli iş adamının feci ölümü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.