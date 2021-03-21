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Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

21.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonunda 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin lira para cezası kesildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; İstanbul’da piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

Sanayi bölgeleri Jandarma takibinde
Alınan bilgi üzerine Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe alan Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla, rutin olarak yağ toplayan şahısları tespit etti.
Tır garajına atık yağ taşıyordu
Atık yağları toplayan şahısları teknik ve fiziki olarak takibe devam eden Jandarma ekipleri yetkisi ve lisansı bulunmayan A.B. isimli şahsın toplamış olduğu atık yağları Sancaktepe’de bulunan bir Tır garajına götürdüğünü belirledi. Jandarma ekipleri atık yağların taşındığı tır garajını gece gündüz takibe aldı.

Düzenekler ve 60 Bin Litre Kaçak Akaryakıt
Jandarma ekiplerince şüphelilerin sürekli olarak belirlenen adrese atık yağ taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden tam da atık yağ getirildiği esnada iş yerine baskın düzenlendi. Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda; işlem yapılmak üzere bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankı ile içerisinde 60.000 Litre akaryakıt ele geçirildi.

Çevreyi kirletmekten 396 bin lira İdari Para Cezası
İşyeri mühürlenen A.B.’ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin lira idari para cezası uygulanırken, Jandarma ekiplerince de adli işlem başlatıldı.

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