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Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

06.04.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayiler ve araç tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, 10 numara yağa çevirerek haksız kazanç elde eden T.Ç.,Y.K.

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayiler ve araç tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, 10 numara yağa çevirerek haksız kazanç elde eden T.Ç.,Y.K. ve E.T. isimli şüphelilerin Tuzla’da bulunan iş yerlerine baskın düzenledi.
Jandarma ekipleri, organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden topladıkları atık yağları, kurmuş oldukları elektronik sistemlerle belirli işlemlerden geçirdikten sonra piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirerek, lojistik işleri yapan tır ve kamyon gibi araçlara satarak haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankı ile içerisinde 80 ton akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi T.Ç.’ye, çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; İstanbul ilinde piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisini aldı.

Jandarma atık yağların izini sürdü
Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe alan Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla rutin olarak yağ toplayan şahısları tespit etti. Atık yağları toplayan şahısları teknik ve fiziki olarak takibe devam eden jandarma ekipleri yetkisi ve lisansı bulunmayan T.Ç. liderliğindeki Y.K. ve E.T. isimli şahısların toplamış olduğu atık yağları, Tuzla’da kırsal alanda bulunan etrafı yüksek saç levhalarla çevrili bir adrese taşıdığını tespit etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri atık yağların taşındığı adresi gece gündüz takibe aldı.

Düzenekler, atık yağlar ve 80 ton kaçak akaryakıt
Jandarma ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda; işlem yapılmak üzere araçlarla getirilmiş ve bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankları ile içerisinde 80 ton akaryakıt ele geçirildi.

Çevreyi kirletmekten 396 bin Türk Lirası idari para cezası verildi
İş yeri mühürlenen T.Ç.’ye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin TL idari para cezası uygulanırken, jandarma ekiplerince de adli işlem başlatıldı.

Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

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