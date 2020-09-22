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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda tarihi eser niteliğinde toprak matara ile kazıda kullanılan aletler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; B.S. (43), Ş.S. (34), M.S.(23) isimli şahısların izinsiz kazı yapmaları üzerine ekipler harekete geçti. Şüpheliler B.S. (43), Ş.S. (34) ve M.S.’nin (23) Çaycuma ilçesine bağlı Kerimler köyündeki evlerinde, eklentilerinde ve bahçelerinde yapılan aramada (1) adet tarihi eser niteliğinde kırmızı toprak matara, (2) adet kazma, (3) adet kürek, (1) adet sonda, (1) adet murç, (2) adet 5 metrelik merdiven ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. Öte yandan şüphelilerin 7 metrelik alanı kazdıkları tespit edildi.

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