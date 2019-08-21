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Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 10:08 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 42 litre kaçak içki, 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Keşan ilçesinde ikamet eden iki şahsın yurtdışından araçlarına zula yaparak, yasadışı yollar ile içki ve sigara getirdiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 2 tutuklama

Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 42 litre kaçak içki, 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Keşan ilçesinde ikamet eden iki şahsın yurtdışından araçlarına zula yaparak, yasadışı yollar ile içki ve sigara getirdiği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Suç ve suç delillerinin ortaya çıkarılması maksadı ile Keşan ilçesinde şüphelilere ait ev, araç ve işyerlerinde icra edilen aramalar neticesinde; 42 litre kaçak içki, 1 adet 7,65 mm. çapında silah ve silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet 6,35 mm. çapında silah ve silaha ait 2 adet şarjör, 81 adet 7,65 mm. çapında fişek, 22 adet 6,35 mm. fişek, 3 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar ve olayda kullanılan araç ele geçirildi. Olaya karışan iki şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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