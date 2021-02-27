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Jandarma’dan rezidansa uyuşturucu baskını

27.02.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İran’dan yasadışı yollarla soktukları uyuşturucu maddeyi pazarlayan İran uyruklu iki şahsın Esenyurt’ta kiraladığı rezidansa baskın düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İran’dan yasadışı yollarla soktukları uyuşturucu maddeyi pazarlayan İran uyruklu iki şahsın Esenyurt’ta kiraladığı rezidansa baskın düzenledi. Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde, İran uyruklu bazı şahısların İstanbul genelinde uyuşturucu madde pazarladıkları bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip ile iz süren jandarma ekipleri uyuşturucu maddelerin İran uyruklu şahıslar tarafından İran’dan yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulduğunu ve bunların Esenyurt’ta belirlenen bir rezidansta piyasaya sürülmek üzere bekletildiğini belirledi. Şüphelilerin lüks sitede kiraladığı rezidans etrafında çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri şüphelilerin eşkallerini ve dikkat çekmemek için başkası adına kiralamış oldukları daireyi tespit etti.
Valizlerden uyuşturucu, koltuk kılıflarından para
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında İran uyruklu şüphelilerin başkası adına kiraladıkları lüks rezidansta yapılan detaylı aramalarda; paketler halinde valizlere yerleştirilmiş 50 kilogram Eroin, 20 kilogram Afyon Sakızı, 3 kilogram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen ve koltuk kılıfına gizlenmiş olan 5 bin dolar para ele geçirilirken, daireyi kullanan İran uyruklu S.R.S. ve R.B. isimli şahıslarda gözaltına alındı.
Satıcılar Jandarma engeline takıldı
İran uyruklu S.R.S. ve R.B. isimli uyuşturucu satıcıları jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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