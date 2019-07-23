HABER

Jandarma’dan sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 09:27 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de sahte içki üretip piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon da, satışa hazır halde bulunan ve üzerine TAPDK etiketi yapıştırılmış çok sayıda sahte içki şişesi ele geçirdi.

Jandarma’dan sahte içki operasyonu

Arnavutköy’de sahte içki üretip piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon da, satışa hazır halde bulunan ve üzerine TAPDK etiketi yapıştırılmış çok sayıda sahte içki şişesi ele geçirdi. Şüpheliler adli makamlarca tutuklandı. Ekipler, sahte alkol imalatında, çevreye koku yayılmasın diye özel bir koku filtresi kullanıldığını tespit etti. Operasyon anı kameraya da yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; T.K. ve B.T. isimli şahısların Arnavutköy’de bulunan bir adreste sahte içki imalatı yaptığı, ürettikleri sahte alkolü İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacakları bilgisini aldı.İhbarı değerlendiren ekipler, imalathane ve çevresi takibe alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin devamlı olarak bu adrese giriş çıkış yaptıkları ve buradan koliler içerisinde malzeme çıkardıkları tespit edildi.
Sahte Tekel Bayisi Gibi
Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, imalathanelere baskın düzenledi. Yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna (TAPDK) ait sahte etiketler bulunan binlerce sahte içki şişesi, dünyaca ünlü içki markalarına ait sahte etiketler, 1 adet 750 litrelik dolum ve damıtma tankı, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkol metre geçirildi. Sahte içkilerin üretildiği ortamın, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edecek kadar kötü durumda olduğu ve imalathanelerin adeta bir çöplüğü andırdığı gözlendi.
Özel koku filtresi ile önlem almışlar
İmalathanede incelemelerine devam eden Jandarma ekipleri, şüphelilerin ürettikleri alkolün kokusunun çevreye yayılmasını engellemek için özel bir koku filtresi kullandıklarını belirledi.
Operasyon anı kamerada
Yakalanan T.K. ve B.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilirken, üretilen sahte içkilerin can kaybına neden olmaması için şüphelilerin satış yaptıkları kişi yada kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Sahte içki operasyonu da saniye saniye kameraya yansıdı.

Jandarma’dan sahte içki operasyonu

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
12.kattan kendini boşluğa bıraktı12.kattan kendini boşluğa bıraktı
Kendisini 4 gün zorla evde tutan arkadaşını öldüren gence müebbet talebiKendisini 4 gün zorla evde tutan arkadaşını öldüren gence müebbet talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

İki gurup birbirine girdi: Yaralılar var

Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.