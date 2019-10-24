Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonla 1 kilo 364 gram kubar esrar ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi’nde ikamet eden O.Ç. isimli şahsın evine operasyon düzenleyen jandarma, şüphelinin evinde yaptığı aramada poşet içerisinde 1 kilo 364 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili O.Ç. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

