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Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

08.03.2021 15:10 | Son Güncelleme:
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Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 374 adet uyuşturucu hap ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı 100 yıl mahallesinde bir ihbarı değerlendire.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 374 adet uyuşturucu hap ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı 100 yıl mahallesinde bir ihbarı değerlendire. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 şahsa ait ev ve kullandıkları araçta yapılan aramada değişik türde 374 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma da ifadesi alınan 2 şüpheli daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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