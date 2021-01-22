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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

22.01.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.Operasyon, Aksaray’ın merkeze bağlı Yenikent Beldesinde 2 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi.

Aksaray’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Operasyon, Aksaray’ın merkeze bağlı Yenikent Beldesinde 2 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Yenikent Beldesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek 5 şüpheliyi teknik ve fiziksel takibe aldı. Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda E.S., A.B., R.M., U.K. ve S.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 16 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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