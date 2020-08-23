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Jandarmanın dikkati hayatını kurtardı! Kanlar içinde...

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 16:12 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kanlar içinde jandarma ekiplerinin yaralı bulduğu şahıs hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın dikkati hayatını kurtardı! Kanlar içinde...

Edinilen bilgiye göre, olay Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Jandarma ekipleri, iddiaya göre devriye sırasında bir kişiyi aracın yanında yolda baygın olarak buldu. Kolluk görevlileri hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. S.E. (25) isimli şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Şahsın kendi tarafından kazaen yaralandığı ve jandarmanın dikkati sayesinde hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.

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