Janet Yellen: Hazine bakanlığına atanacak ilk kadın olması beklenen eski FED başkanı

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, kabinesinin ilk isimlerini açıklamaya başladı. ABD basınına göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanı Janet Yellen, yeni kabinede hazine bakanı görevini üstelenebilir.

Bu atamanın gerçekleşmesi halinde Yellen, hazine bakanlığının 231 yıllık tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olacak.

Yellen, bu göreve gelmesi takdirinde 1929 yılında görülen Büyük Buhran döneminden beri ülkesinin en büyük ekonomik krizini yönetmesi gerekecek.

Tecrübeli bir ekonomist ve istihdam piyasası konusunda uzman olan Yellen, Fed başkanlığına 2014 yılında geldiğinde de bu görevi üstlenen ilk kadın olmuştu.

Yellen'ın göreve gelmesi takdirinde öncelik Trump yönetiminin uyguladığı vergi indirimleri ve gevşek mali kurallardan, ekonomik eşitsizlik ve iklim değişikliği ile mücadeleye kayacak.

74 yaşındaki Yellen, Kongre, uluslararası finans kuruluşları ve iş dünyası tarafından saygı duyulan bir isim.

Koronavirüs kriziyle mücadele edilmesi için para musluklarının açılması gerektiğini söyleyen Yellen, mali politikalardan ziyade para politikalarında daha tecrübeli bir isim.