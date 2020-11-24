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Janet Yellen: Hazine bakanlığına atanacak ilk kadın olması beklenen eski FED başkanı

24.11.2020 04:36 | Son Güncelleme:
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Janet Yellen: Hazine bakanlığına atanacak ilk kadın olması beklenen eski FED başkanı

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, kabinesinin ilk isimlerini açıklamaya başladı. ABD basınına göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanı Janet Yellen, yeni kabinede hazine bakanı görevini üstelenebilir.

ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden, kabinesinin ilk isimlerini açıklamaya başladı. ABD basınına göre ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanı Janet Yellen, yeni kabinede hazine bakanı görevini üstelenebilir.

Bu atamanın gerçekleşmesi halinde Yellen, hazine bakanlığının 231 yıllık tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olacak.

Yellen, bu göreve gelmesi takdirinde 1929 yılında görülen Büyük Buhran döneminden beri ülkesinin en büyük ekonomik krizini yönetmesi gerekecek.

Tecrübeli bir ekonomist ve istihdam piyasası konusunda uzman olan Yellen, Fed başkanlığına 2014 yılında geldiğinde de bu görevi üstlenen ilk kadın olmuştu.

Yellen'ın göreve gelmesi takdirinde öncelik Trump yönetiminin uyguladığı vergi indirimleri ve gevşek mali kurallardan, ekonomik eşitsizlik ve iklim değişikliği ile mücadeleye kayacak.

74 yaşındaki Yellen, Kongre, uluslararası finans kuruluşları ve iş dünyası tarafından saygı duyulan bir isim.

Koronavirüs kriziyle mücadele edilmesi için para musluklarının açılması gerektiğini söyleyen Yellen, mali politikalardan ziyade para politikalarında daha tecrübeli bir isim.

Bakanlığa atanması takdirinde Fed'deki pozisyonunun aksine çok daha siyasi bir görev yönetmek zorunda kalacak.

Yellen, eğer atanırsa zenginlere uygulanan vergilerin artırılması, altyapı, eğitim ve iklim değişikliği ile mücadele için yatırım yapılması konularında mücadele etmek zorunda kalacak.

Eski Fed başkanı, 2014 yılında yaptığı konuşmada ekonomik eşitsizliğin artmasının, ülkesinin temelinde yer alan değerlere tehdit olduğunu söylemişti.

Biden'ın kabinesinde başka kimler olacak?

ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında Fed başkanı olarak Yellen'ın görevin süresini uzatmayı reddetmiş, yerine Jerome Powell'ı atamıştı.

Diğer yandan Joe Biden'ın kabinesinde yer alacak isimler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Biden, uzun süredir dış politika danışmanı olan Antony Blinken'ı dışişleri bakanlığı görevine aday gösterecek.

Eski ABD dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın yardımcılarından Jake Sullivan'ın da Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı olacağı açıklandı.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine Avril Haines'ın atanacağı belirtildi. Haines, atanması takdirinde ABD istihbaratının tepesine geçen ilk kadın olacak.

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