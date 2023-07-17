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Janıyev suç örgütü yöneticilerinden 'Gölge' lakaplı Chıkhladze İstanbul'da yakalandı

17.07.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Interpol tarafından aranan Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden "Gölge" lakaplı Guram Chıkhladze, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Temmuz'da Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Rusya’da işlediği suçlar sebebiyle arama kararı bulunan Chıkhladze tutuklandı.

Janıyev suç örgütü yöneticilerinden 'Gölge' lakaplı Chıkhladze İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Küçükçekmece’de yaptığı operasyonda, Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olan "Gölge" lakaplı Guram Chıkhladze yakalanarak gözaltına alındı.

Chıkhladze’nin Türkiye'den, Rusya ve Azerbaycan’da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiği, Türkiye'de zırhlı araçlar ve silahlı korumalar ile birlikte gezdiği ve suç örgütünün Türkiye sorumlusu olduğu tespit edildi.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Guram Chıkladze'nin 2020 yılında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak tutuklanan ve Andrıı MALYI sahte ismi ile Türkiye'de ikamet eden 2016 yılında Beşiktaş ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Rovshan JANIYEV’ in ağabeyi Namıq JANIYEVİN’ in liderliğini yaptığı Janıyev suç örgütünün önemli yöneticilerinden olduğu tespit edildi.

Chıkladze hakkında Rusya’da gerçekleştirilen birçok öldürme suçunun faili olması sebebiyle Rus makamları tarafından İnterpol aracılığıyla yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi.

Guram Chıkhladze, emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Temmuz'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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