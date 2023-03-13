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Japon geline Van usulü düğün! Gelmeden önce halay provası yapmış... "Beyaz gelinlik sevmiyorum" dedi, neden giydiğini açıkladı

13.03.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca Japonya’da çalışan Adnan Çimen, 3 yıl önce Japonya’nın Yokohama şehrindeki bir restoranda tesadüfen tanıştığı Ryoko ile Van usulü görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Japon gelin Ryoko, Van insanının sıcakkanlı olduğunu söyleyerek, “Yemekleri çok güzel. Kocamın annesi keledoş yaptı. Otlu peynir, künefe çok güzel. Gelmeden önce Japonya’da halay provası yaptım. Burada çok güzel halay çektim” ifadelerini kullanırken, beyaz gelinlik sevmediğini ancak neden giydiğini açıkladı.

Japon geline Van usulü düğün! Gelmeden önce halay provası yapmış... "Beyaz gelinlik sevmiyorum" dedi, neden giydiğini açıkladı

Adnan Çimen (27), 3 yıl önce Japonya’nın Yokohama şehrindeki bir restoranda tesadüfen Ryoko ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan Adnan ve Ryoko çifti, ailelerin rızasını da aldıktan sonra Van’da düzenlenen görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğünde kına elbisesi giyen Ryoko, eline kına yaktıktan sonra ailesiyle birlikte halay çekti.

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"EŞİMİN ÖZELLİKLE BABASINA KARŞI BİR ENDİŞEM VARDI"

Düğünden sonra Japon eşi ve ailesine Van Kedi Evini gezdiren Adnan Çimen, Ryoko ile Japonya’da tanıştığını ve üç yıllık bir arkadaşlığın ardından evlenmeye karar aldıklarını belirtti. Çimen, “Yemekhanede yemek yerken eşimle tanıştık. Üç yılın sonunda Ryoko’nun üniversitesi bitti ve evlenmeye karar verdik. Eşimin özellikle babasına karşı bir endişem vardı. Eşimle birlikte onun ailesine evlilik kararı aldığımızı söyledik ve onları Türkiye’ye davet ettik. Geleceklerini düşünmemiştim ama geldiler. Çok mutlu oldum. Kına gecesi yaptık, halay çektiler. Özellikle yemeklerimizden dolayı tedirgindim ama düşündüğüm gibi olmadı, yemeklerimizi de çok sevdiler” dedi.

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“JAPONYA’DA HALAY PROVASI YAPTIM”

Japon gelin Ryoko ise Van insanının sıcakkanlı olduğunu söyleyerek, “Yemekleri çok güzel. Kocamın annesi keledoş yaptı. Otlu peynir, künefe çok güzel. Gelmeden önce Japonya’da halay provası yaptım. Burada çok güzel halay çektim” ifadelerini kullandı.

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“BEYAZ GELİNLİK SEVMİYORDUM AMA...”

Japonya’daki bir Türk restoranında Adnan ile tanıştığını belirten Ryoko Çimen, “Restoranda bir arkadaşıma ulaşmak için Adnan’dan telefon istedim. Öylece tanıştım. Ben beyaz gelinlik sevmiyorum ama kocam için giydim. Kocamın arkadaşları çok sevindi, bende sevindim” diye konuştu.

Halayda da en çok tek ayak oyununu sevdiğini sözlerine ekleyen Japon gelin Ryoko, çok mutlu olduğunu kaydetti.

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Düğünden sonra Van Kedi Evini ziyaret eden Japon gelin ve ailesi, Van’a ve Van kedilerine hayran kaldıklarını belirttiler. Van kedilerinin hem cana yakın hem de yüzücü olmaları nedeniyle önemli olduğunu belirten Japonlar, Van kedilerini çok sevdiklerini kaydetti.

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(İHA)

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