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Japon hükümeti ABD üssü için halka 240 milyon dolar ödeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:34 | Son Güncelleme

Japonya’da mahkeme, hükümeti ABD üssünün gürültüsünden rahatsız olan bölge halkına 240 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.Japonya’da yüksek mahkeme, ABD’nin Okinawa’daki Kadena Hava Üssü’nden rahatsız olan Okinawa sakinlerinin şikâyetine ilişkin davayı karara bağladı.

Japonya’da mahkeme, hükümeti ABD üssünün gürültüsünden rahatsız olan bölge halkına 240 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.
Japonya’da yüksek mahkeme, ABD’nin Okinawa’daki Kadena Hava Üssü’nden rahatsız olan Okinawa sakinlerinin şikâyetine ilişkin davayı karara bağladı. Fukuoka Yüksek Mahkemesi, ABD’nin Okinawa’daki üssü kullanmasına olanak tanıdığı için Japonya hükümetini 22 bini aşkın bölge sakinine 240 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme, buna karşın ABD askeri uçaklarının gece uçuşlarının yasaklanması talebini reddetti.
Yargıç Masamichi Okubo, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerinin faaliyetlerinin savunma ve diplomasi konusunda Japonya halkına fayda sağladığını ancak davacılar da dahil olmak üzere bazı Japon vatandaşları için özel bir fedakarlığı gerekli kıldığını vurguladı. Yargıç Okubo, bu eşitsizliğin gözardı edilemeyeceğini söyledi.
2017’deki ilk duruşmada alt mahkeme, hükümetin tazminat olarak yaklaşık 280 milyon dolar ödemesine hükmetmiş, uçuş yasağı talebi ise reddedilmişti. Hem hükümet hem de davacıların karara itiraz etmesinin ardından yeniden görülen davada mahkeme, önceki tazminat kararından 37 milyon dolar daha az tazminata hükmetmiş oldu.

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