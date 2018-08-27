Japon kadınlarının gençlik sırrı bu masajda saklı! Asahi masajıyla 10 yaş gençleşeceksiniz

BİRKAÇ ÖNEMLİ KURAL

Lenfatik sistem bozuklukları, döküntüler, hasarlı cilt, soğuk algınlığı veya gripseniz bu masaj ters etki gösterebilir. Uygulamadan önce yüzünüzü ve ellerinizi antiseptik ile yıkayın. Sürtünmeyi azaltmak için krem kullanabilirsiniz. Masaj seansları sırasında, parmaklarınızın uyguladığı baskıyı hissetmelisiniz. Ancak, rahatsızlığa sebep olacak kadar güçlü olmamalı. Kulaklarınıza masaj yaparken, çene altındaki ve boynunuzdaki alanda (lenf düğümlerinin bulunduğu yer) basıncı azaltın. Her masaj hareketini 3 kez tekrar etmelisiniz. Maksimum etkinlik için, her gün aynı zamanda Asahi

masajı yapmalısınız.

TEMEL HAREKETLER

Her iki elin parmaklarını kulağınızın üst kenarlarına yakın olan bölgelere doğru bastırın. (Şekil 1) Hafif bir basınç uygulayarak, parmaklarınızı aşağıya doğru kaydırın (Şekil 2) Bu hareketle, lenfatik sıvının dışarı akışına neden olursunuz. 3 kez tekrarlayın ve sonraki her masaj hareketinin sonunda bunu yapmayı unutmayın.

GÖZ ÇEVRESİ

Orta parmaklarınızla gözlerinizin dış köşelerine bastırın. Nazikçe parmaklarınızı gözlerin iç köşelerine doğru kaydırın. Kısa bir ara verin, sonra parmaklarınızı yukarı doğru hareket ettirin. (Şekil 1) Ardından parmaklarınızı dıştan gözlerin iç köşelerine doğru bir kez daha hareket ettirin.