Japon kadınlarının gençlik sırrı bu masajda saklı! Asahi masajıyla 10 yaş gençleşeceksiniz

BİRKAÇ ÖNEMLİ KURAL
Lenfatik sistem bozuklukları, döküntüler, hasarlı cilt, soğuk algınlığı veya gripseniz bu masaj ters etki gösterebilir. Uygulamadan önce yüzünüzü ve ellerinizi antiseptik ile yıkayın. Sürtünmeyi azaltmak için krem kullanabilirsiniz. Masaj seansları sırasında, parmaklarınızın uyguladığı baskıyı hissetmelisiniz. Ancak, rahatsızlığa sebep olacak kadar güçlü olmamalı. Kulaklarınıza masaj yaparken, çene altındaki ve boynunuzdaki alanda (lenf düğümlerinin bulunduğu yer) basıncı azaltın. Her masaj hareketini 3 kez tekrar etmelisiniz. Maksimum etkinlik için, her gün aynı zamanda Asahi
masajı yapmalısınız.
TEMEL HAREKETLER
Her iki elin parmaklarını kulağınızın üst kenarlarına yakın olan bölgelere doğru bastırın. (Şekil 1) Hafif bir basınç uygulayarak, parmaklarınızı aşağıya doğru kaydırın (Şekil 2) Bu hareketle, lenfatik sıvının dışarı akışına neden olursunuz. 3 kez tekrarlayın ve sonraki her masaj hareketinin sonunda bunu yapmayı unutmayın.
GÖZ ÇEVRESİ
Orta parmaklarınızla gözlerinizin dış köşelerine bastırın. Nazikçe parmaklarınızı gözlerin iç köşelerine doğru kaydırın. Kısa bir ara verin, sonra parmaklarınızı yukarı doğru hareket ettirin. (Şekil 1) Ardından parmaklarınızı dıştan gözlerin iç köşelerine doğru bir kez daha hareket ettirin.
ALIN
Orta ve yüzük parmaklarınızı alnınızın ortasına bastırın. (Şekil 1) Zikzak hareketleriyle, parmaklarınızı alnın ortasından şakaklara kaydırın.
DUDAK ÇEVRESİ
Masaj seansının bu aşamasında, her adımı 3-4 kez tekrarlamanız ve ardından temel hareketle bitirmeniz gerekir: Her iki elini de çenene koy. Çenenizin ortasına 3 parmağınızla bastırın. Üst dudağınıza doğru yarım daire şeklinde masaj yapın. (Şekil 1) Orta parmaklarınızla burun kanadına bastırın ve burun kemerine doğru yarım daire şeklinde geriye doğru hareket edin. (Şekil 2) Parmaklarınızı burun kemiğinden yanaklara kaydırın. (Şekil 3)
NAZOLABIAL ÇIKINTILAR (Burun kenarindan agiz kenarina inen oyuklar)
Her iki elinizi de çenenize oyun. Çenenin ortasına 3 parmakla bastırın (önceki hareketlerde olduğu gibi) Basıncı koruyarak, ellerinizi gözlerin iç köşelerine kaydırın (Şekil 1).
Parmaklarınızı gözlerin iç köşelerinden şakaklara doğru hareket ettirin (Şekil 2).
YÜZ
Sol avucunuzla, çenenizin sol tarafına basın. Sağ elinizi çenenin sağ dış kenarından gözün iç köşesinin hemen altındaki bir noktaya getirin (Şekil 1).
Parmaklarınızı gözün dış köşesinden şakaklara doğru hareket ettirin, daha sonra sadece bir elinizle yüzün sağ tarafındaki temel hareketi yapın (Şekil 2).
Sağ elinizle çenenin sağ tarafına bastırın ve sol elinizi kullanarak yüzün sol tarafındaki aynı hareketleri tekrarlayın.
YANAKLAR
Ellerinizi burnunuzun kenarlarına yerleştirin ve sadece 3 parmak kullanarak basınç uygulayın (Şekil 1).
Parmaklarınızı elmacık kemikleri boyunca şakak yönünde kaydırın (Şekil 2).
Avuç içlerinizi birbirinden ayırarak bileklerinizi birlekştirin (Şekil 1)
Avuç içinizle çenenize ve dudaklarınıza bastırın yukarıya doğru basınç uygulayın. (Şekil 2)
Avuçlarınızı elmacık kemikleri boyunca kulaklara doğru kaydırın (Şekil 3)
ÇENE
Başınızı hafifçe öne eğerek, avuç içinizi çenenize doğru bastırın (Şekil 1)
Avuç içinizi alt çene boyunca kulak k loblarına doğru kaydırın (Şekil 2).
A BÖLGESİ
Baş parmaklarını çenenin altına koy. Sağ ve sol elinizin parmakları burnunda buluşmalı ve bir üçgen oluşturmalıdır. Baş parmaklarınızı yerinden oynatmadan diğer parmaklarınızla burnunuzdan şakaklara doğru hareket ettirerek yanlara doğru hafifçe çekin. (Şekil 2)
ETKİNLİĞİ
Masaj tekniklerini doğru uygulamak çok önemlidir. Bu yüzden talimatlara özen göstermelisiniz. Düzenli bir şekilde uygulandığında Asaji masajı sayesinde inanılmaz sonuçlar aldığınızı göreceksiniz. Japon kadınları bu masaj tekniği ile yüzünüzün 10 yaş gençleşeceğini iddia ediyorlar.
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