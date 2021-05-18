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  4. Japon milyarder uzaya yapacağı turistik gezi için kesenin ağzını açtı

Japon milyarder uzaya yapacağı turistik gezi için kesenin ağzını açtı

18.05.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon milyarder Maezawa'nın, 8 Aralık'ta Baykonur Uzay Üssü'nden Rus Soyuz MS-20 ile gitmeyi planladığı uzay seyahatine ilişkin 20 milyon ila 40 milyon doları gözden çıkardığı bildirildi.

Japon milyarder uzaya yapacağı turistik gezi için kesenin ağzını açtı

Japon milyarder Yusaku Maezawa, uzayla ilgili hayallerini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Maezawa, Aralık ayında Rusya Federal Uzay Kurumu (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) ziyaret edecek. Amerikan uzay turizmi şirketi Space Adventures Perşembe günü yaptığı açıklamada, Japon milyarder Maezawa’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yapılacak misyon için hazırlıklara başladığını belirtti. Maezawa ve üretim assistanı Yozo Hirano’nun Baykonur Uzay Üssü’nden Rus Soyuz MS-20’ye 8 Aralık 2021’de binmesi planlandığı açıklandı. Rus kozmonot Aleksander Misurkin'in eşliğinde gerçekleştireceği 12 günlük seyahat için UUİ yolculuğu boyunca 20 ila 40 milyon dolar harcama yapacağı bildirildi.

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AY'A GİDECEK İLK TURİST OLACAK

Öte yandan, Japon milyarder, 2023 yılında ABD'li girişimci Elon Musk'ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in uzay aracıyla Dünya'nın uydusu Ay'ın etrafında düzenleyeceği ilk seyahate katılacak. Ay'daki ilk turist olmak için hazırlanan Maezawa, yolculuğu sırasında kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını ilan etmişti. 45 yaşındaki milyarder Maezawa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX üretimi roketle 2023'te Ay'a düzenlenecek "dearMoon" turunun tüm masraflarını karşılayacağını ifade etmişti.

(DHA)

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