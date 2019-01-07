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Gençlik sırları Shiatsu masajında saklı! Japon tıbbı tarafından resmen tanındı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 07.01.2019 17:13 | Son Güncelleme

Kaşlar, üst göz kapakları ve gözlerin dış köşelerinin aşağı inmesiyle kırışıklar kendini belli etmeye başlıyor. Aynaya baktığımızda bizi yorgun ve üzgün gösterdiklerinden gözlerimiz yaşımızı ele veriyor. Ancak Shiatsu adı verilen özel bir japon masajı, göz çevresindeki alanı gençleştirme ve “eski durumuna getirme” konusunda yardımcı olabilir. Shiatsu diğer masaj türlerinden ayıran şeyse yüzdeki belirli noktalara basmak.

Gençlik sırları Shiatsu masajında saklı! Japon tıbbı tarafından resmen tanındı

Çoğunlukla Japon kadınları tarafından gerçekleştirilen bu yöntem onları sırları olarak görülüyor. Japon tıbbı tarafından da kabul edilen ve sadece bir dakika süren bu masajı sabahları, akşamları ve gözlerinizi yorgun hissettiğiniz her an yapabilirsiniz.

SHIATSU NE ANLAMA GELİYOR?

Masajın adı baskı ve parmak anlamına gelen 2 Japonca sözcükten geliyor. 20. yüzyılın başında Tokujiro Namikoshi tarafından ortaya çıkan bu masaj, anatomi bilgisine ve Tibet tıbbının sırlarına dayanarak, artrit tedavisinde kullanılırdı. Bu basit ve etkili yöntem Japon halkı tarafından beğenildi ve Japon tıbbı tarafından da resmen tanındı. Kozmetoloji alanı dahil Japonya'da hala aktif olarak kullanılmaktadır. İlginçtir ki, bu yöntemin yazarı 95 yaşına kadar yaşadı ve hayatının geri kalanında gerçek yaşından çok daha genç görünüyordu.

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PEKİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Yüzünde ve vücudunda, basıldığında kanın ve lenf sıvısının daha iyi dolaşımına yardımcı olan bazı noktalar vardır. Aynı zamanda dokulardaki metabolizmayı hızlandırır ve daha etkili olmasını sağlar. Bu nedenle, vücut gençleştirme doğal süreci başlar. Hafif bir rahatsızlık hissetmek için orta yoğunlukta basınç uygulayın. Masaj sayesinde kaslarınızın güçlendiğini, kırışıklıkların azaldığını, cildin elastikiyetinin artığını ve yağ üretiminin normalleştiğini göreceksiniz. İşte başlıyoruz.

KAŞLARI KALDIRMAK

Basınç alanı: İç, dış uçlar ve kaşların ortası

1

İşaret, orta ve yüzük parmaklarınızı bu noktalara yerleştirin ve bastırın. Hafifçe yukarı iterek bastırmaya devam edin. Bunun için sadece 7 saniyeye ihtiyacınız var.

KAZ AYAKLARI

Basınç alanı: Gözlerin dış köşeleri.

2

İşaret parmaklarınızı gözlerinizin dış köşelerine yerleştirin biraz basınç uygulayın ve şakaklarınıza doğru çekin. Ancak cildi değil o noktada bulunan kaslara baskı uyguladığınızdan emin olun. Süre sadece 3 saniye ve 3 kez tekrarlayın.

ŞİŞLİKTEN KURTULMAK

Basınç bölgesi: göz ile burun köprüsü arasında gözün iç köşesi

3

İşaret ve orta parmaklarlarınızla gözün hem iç hem de dış köşelerine basınç uygulayın. Ancak cildinizi germediğinizden emin olun.

BURUN KÖPRÜSÜNDEKİ KIRIŞIKLIKLARI GİDERMEK

Baskı alanı: Kaşlar arasındaki üçüncü göz bölgesi.

4

İşaret parmağı, orta ve yüzük parmağınızı sıkıca birleştirin. Parmak uçlarınızla kaşların arasıdaki 3 noktaya basın. Süre: 5-7 saniye, 2 kez tekrarlayın.

GÖZ ALTI CİLDİ GENÇLEŞTİRMEK İÇİN

İşaret, orta ve yüzük parmaklarınızı etkilenen bölgeye yerleştirin ve hafif bir basınç uygulayın. Süre 10 saniye, 2 kez tekrarlayın.

5

Bu egzersizler ayrı ayrı yapılabilir veya Shiatsu tekniği ile tam yüz masajı olarak yapılabilir. Ayrıca diğer masaj türlerini veya yüz egzersizlerini daha etkili hale getirebilirler.

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Shiatsu Japon masajı Shiatsu Şiatsu

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