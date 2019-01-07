Gençlik sırları Shiatsu masajında saklı! Japon tıbbı tarafından resmen tanındı

Çoğunlukla Japon kadınları tarafından gerçekleştirilen bu yöntem onları sırları olarak görülüyor. Japon tıbbı tarafından da kabul edilen ve sadece bir dakika süren bu masajı sabahları, akşamları ve gözlerinizi yorgun hissettiğiniz her an yapabilirsiniz.

SHIATSU NE ANLAMA GELİYOR?

Masajın adı baskı ve parmak anlamına gelen 2 Japonca sözcükten geliyor. 20. yüzyılın başında Tokujiro Namikoshi tarafından ortaya çıkan bu masaj, anatomi bilgisine ve Tibet tıbbının sırlarına dayanarak, artrit tedavisinde kullanılırdı. Bu basit ve etkili yöntem Japon halkı tarafından beğenildi ve Japon tıbbı tarafından da resmen tanındı. Kozmetoloji alanı dahil Japonya'da hala aktif olarak kullanılmaktadır. İlginçtir ki, bu yöntemin yazarı 95 yaşına kadar yaşadı ve hayatının geri kalanında gerçek yaşından çok daha genç görünüyordu.

PEKİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Yüzünde ve vücudunda, basıldığında kanın ve lenf sıvısının daha iyi dolaşımına yardımcı olan bazı noktalar vardır. Aynı zamanda dokulardaki metabolizmayı hızlandırır ve daha etkili olmasını sağlar. Bu nedenle, vücut gençleştirme doğal süreci başlar. Hafif bir rahatsızlık hissetmek için orta yoğunlukta basınç uygulayın. Masaj sayesinde kaslarınızın güçlendiğini, kırışıklıkların azaldığını, cildin elastikiyetinin artığını ve yağ üretiminin normalleştiğini göreceksiniz. İşte başlıyoruz.