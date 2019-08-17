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Japonya, ABD’den 42 yeni savaş uçağı alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 10:32 | Son Güncelleme

Japonya Savunma Bakanlığı, ABD’den 42 adet F-35B savaş uçağı alınacağını resmi olarak açıkladı.Japonya Savunma Bakanlığı, mart ayında başlayan yeni savaş uçağı alımına dair karar sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı, ABD’den 42 adet F-35B savaş uçağı alınacağını resmi olarak açıkladı.
Japonya Savunma Bakanlığı, mart ayında başlayan yeni savaş uçağı alımına dair karar sürecinin tamamlandığını duyurdu. Japonya, ABD’den 42 adet F-35B savaş uçağı alınacağını resmen açıkladı. Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Lockheed Martin’in F-35B model savaş uçaklarından 42’sini her uçak için yaklaşık 130 milyon dolar ödeyerek satın alma kararı verdiği kaydedildi. Bakanlık, söz konusu modelin uçuş performansı da dâhil olmak üzere aranan gerekli tüm yeteneklere sahip olduğunu söyledi.

Uçak gemisi planı
Daha önce orta vadeli savunma programında kısa mesafeli kalkış ve dikey iniş kapasitesi barındıran savaş uçaklarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Japonya, Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) ait dev savaş gemisi Izumo’yu uçak gemisine dönüştürerek yeni alınacak F35B savaş uçakları için kullanmayı planlıyor.

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