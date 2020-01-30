HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Japonya Başbakanı Abe'den koronavirüsle mücadele için Tayvan'ın DTÖ'ye katılması çağrısı:

Japonya Başbakanı Abe'den koronavirüsle mücadele için Tayvan'ın DTÖ'ye katılması çağrısı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

"Tayvan'ın siyasi sebeplerle dışlanması, halk sağlığının korunması ve yeni tip koronavirüsün yayılması çabalarını zora sokacaktır"

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınıyla etkin mücadele edebilmek için Tayvan'ın Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) katılması gerektiğini söyledi.

Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, Başbakan Abe, parlamentoda muhalefet temsilcilerinin yeni tip koronovirüs salgınıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Abe, Tayvan'ın DTÖ'nün 22 Ocak'ta Cenevre'de salgınla ilgili acil durum toplantısına katılmasının engellenmesine ilişkin soru üzerine, "Tayvan'ın siyasi sebeplerle dışlanması, halk sağlığın korunması ve yeni tip koronavirüsün yayılması çabalarını zora sokacaktır. Bu konudaki tavrımızı, DTÖ'de açıkça ortaya koymaya devam edeceğiz." dedi.

- Tayvan, DTÖ'ye üye olamıyor

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in ayrılıkçı bölge olarak gördüğü ve yönetimini tanımadığı Tayvan, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde egemen bir ülke olarak tanınmadığı için DTÖ'ye üye olamıyor.

Tayvan, 2009-2016 yıllarında DTÖ çalışmalarına gözlemci olarak katılmıştı. Adada 2016'da bağımsızlık yanlısı Tsai Ing-wen'in lider olmasının ardından Pekin yönetimi, ada temsilcilerinin DTÖ faaliyetlerine katılımına engel olmaya yönelik girişimlerini artırmıştı.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Japonya'da 11 ve Tayvan'da 8 kişide tespit edilmişti.

Bu sabah itibarıyla, ülke genelinde etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı, iş yerinde intihar ettiEşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı, iş yerinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Japonya Japonya Başbakanı Abe Şinzo Tayvan

En Çok Okunan Haberler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalanacak

Wuhan'daki Türkler için havalanacak

6.8 büyüklüğündeki deprem anında hayvanların panik anı kamerada

Deprem anında hayvanların panik anı böyle görüntülendi!

Eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı, iş yerinde intihar etti

Eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı, iş yerinde intihar etti

Deprem sonrası Elazığ'da kiraları yüzde yüz arttırmışlardı! Son dakika gelişmesi

Ev kiralarını yüzde yüz arttırmışlardı! Flaş gelişme

Mansur Yavaş'ın Fatma Şahin'e açtığı tazminat davasına mahkemeden ret

Yavaş'ın tazminat davasına mahkemeden ret!

Ankara'da 20 sokak hayvanının zehirlenerek öldürülmesine tepki

6 köpek ve 14 güvercini zehirlediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.