Japonya Başbakanı Abe'den koronavirüsle mücadele için Tayvan'ın DTÖ'ye katılması çağrısı:

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Abe, Tayvan'ın DTÖ'nün 22 Ocak'ta Cenevre'de salgınla ilgili acil durum toplantısına katılmasının engellenmesine ilişkin soru üzerine, "Tayvan'ın siyasi sebeplerle dışlanması, halk sağlığın korunması ve yeni tip koronavirüsün yayılması çabalarını zora sokacaktır. Bu konudaki tavrımızı, DTÖ'de açıkça ortaya koymaya devam edeceğiz." dedi.

Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, Başbakan Abe, parlamentoda muhalefet temsilcilerinin yeni tip koronovirüs salgınıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Çin'in ayrılıkçı bölge olarak gördüğü ve yönetimini tanımadığı Tayvan, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde egemen bir ülke olarak tanınmadığı için DTÖ'ye üye olamıyor.

Tayvan, 2009-2016 yıllarında DTÖ çalışmalarına gözlemci olarak katılmıştı. Adada 2016'da bağımsızlık yanlısı Tsai Ing-wen'in lider olmasının ardından Pekin yönetimi, ada temsilcilerinin DTÖ faaliyetlerine katılımına engel olmaya yönelik girişimlerini artırmıştı.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.