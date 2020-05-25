HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya’da 2 yubari kavunu 7 bin 500 liraya satıldı

Japonya’da 2 yubari kavunu 7 bin 500 liraya satıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2020 09:08 | Son Güncelleme

Japonya’da lezzeti ve fiyatı ile ünlü özel yubari kavunlarının görücüye çıktığı açık artırmada 2 kavun, 7 bin 500 lira fiyata alıcı buldu.

Japonya’da 2 yubari kavunu 7 bin 500 liraya satıldı

Japonya’nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki bugün Sapporo’da gerçekleştirildi.

Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen 554 kavun, en yüksek fiyata alıcı bulmak için görücüye çıktı. Müzayedenin kazananı ise, 2 kavuna 120 bin yen (yaklaşık 7 bin 500 lira) ödeyen Kushiro şehrinden bir toptan satış şirketi oldu.

KORONA NEDENİYLE FİYATI 40 KAT DÜŞTÜ

Geçen yıl aynı müzayedede bir çift kavunun 5 milyon yenlik (yaklaşık 315 bin lira) rekor fiyata alıcı bulduğunu hatırlatan firma yetkilileri, en yüksek teklifte yaşanan yaklaşık 40 katlık düşüşü korona virüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisine bağladı. Lüks tüketimdeki talep daralmasına dikkat çeken yetkililer, gelecek müzayedelerde tekliflerin artmasını umduklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAşk bitti! Karantina ayrılıklarıAşk bitti! Karantina ayrılıkları
Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldiÜniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı! 6'sı polis 7 yaralı

Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı! 6'sı polis 7 yaralı

Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül'ün Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül'ün Twitter atışması: Geç bunları Mahsun!

Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi

Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

İşçilerinde koronavirüs tespit edilmiş, fabrika kapatılmıştı! Bilanço ağırlaşıyor

15 ayda tamamlandı! Türkiye gündeminde ilk sırada

15 ayda tamamlandı! Türkiye gündeminde ilk sırada

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

Acı yüzünden hastaneye gitti, şoke eden gerçeği öğrendi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Maske takarken sakın bunu yapmayın! Akciğeri patladı

Diğer Haberler
ABD, koronavirüs nedeniyle Brezilya vatandaşlarına kapıları kapattı

ABD o ülke vatandaşlarına kapıları kapattı

Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi

Üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 bin 367'ye yükseldi

Fransa'da can kaybı 28 bin 367'ye yükseldi

Herkes nefesini tutup izledi! Çin'de 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Ölüme ramak kala! Herkes nefesini tutup izledi

Kuzey Kore lideri Kim, nükleer cephaneliğin güçlendirilmesi konulu toplantı düzenledi

Kim Jong-un duyurdu! ABD ve Güney Kore'ye net mesajlar

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 32 bin 785'e yükseldi

İtalya'da can kaybı 32 bin 785'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.