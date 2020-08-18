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Japonya’da aşırı sıcaklardan ölü sayısı 53'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2020 16:56 | Son Güncelleme

Japonya’da aşırı yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle 53 kişi güneş çarpması sonucu hayatını kaybetti, 423 kişi ise aynı şikayetlerden hastaneye kaldırıldı.

Japonya’da aşırı sıcaklardan ölü sayısı 53'e yükseldi

Ülkenin güney bölgelerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği ifade edildi.

Japonya’da hava sıcaklıkları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin güneyindeki Shizuoka bölgesindeki Hamamatsu kentinde hava sıcaklığının 41.1 dereceye yükseldiği ve bunun tüm zamanların en yüksek hava sıcaklığı olduğu aktarıldı. Yükselen sıcaklıklar nedeniyle çok sayıda ambulansın güneş çarpması şikayetiyle hastanelere hasta taşıdığı bildirildi. Güneş çarpması nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiği, 423 kişinin de benzer şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

ÖLENLERİN YÜZDE 90’I 60 YAŞ VE ÜZERİ

Hava sıcaklığının ciddi artış gösterdiği ülkede, Saitama bölgesindeki Kuki kentinde 85 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği duyuruldu. Aynı kentten 94 yaşındaki bir adamın da yatak odasında baygın halde bulunduğu, hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Öte yandan, Shinshiro kentinde 59 yaşındaki bir adamın aracının içerisinde güneş çarpması sonucu ölü bulunduğu duyuruldu.

SADECE TOKYO’DA 286 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Japon medyası, yaşları 9 ila 98 arasında değişen 286 kişinin dün itibarıyla güneş çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hastaneye kaldırılanlardan 70 yaşlarındaki 3 kişinin durumunun kirik olduğu, 30 ila 90 yaşları arasındaki 13 kişinin de durumlarının ağır olduğu aktarıldı.

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