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Japonya’da çete lideri idam cezasına çarptırıldı: Hayatın boyunca pişman olacaksın

25.08.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’nın Fukuoka eyaletinde bir mahkeme, Kudokai çetesinin lideri 74 yaşındaki Satoru Nomura’yı, 1998 ve 2014 yılları arasında çete üyeleri tarafından 1 kişinin öldürülmesi, 3 kişinin de yaralanması olaylarından dolayı idam cezasına çarptırdı. Karar açıklandıktan sonra söz alan çete lideri mahkeme başkanına dönerek, ''Hayatın boyunca bu karar yüzünden pişman olacaksın'' dedi.

Japonya’da çete lideri idam cezasına çarptırıldı: Hayatın boyunca pişman olacaksın

Japonya’da Fukuoka eyaletinde bir mahkeme, Kudokai çetesinin lideri 74 yaşındaki Satoru Nomura’yı çete üyelerinin 1 kişiyi öldürmesi, 3 kişiyi ise yaralamasından dolayı idam cezasına çarptırdı.

Japon basınında yer alan haberlerde, Kudokai çetesi üyelerinin söz konusu saldırıları 1998 ve 2014 yılları arasında gerçekleştirdiğini, saldırılarda eski balıkçılık kooperatifi başkanının vurularak öldürüldüğünü ve aralarında bir hemşire ve eski bir polis memurunun da bulunduğu üç kişinin ise vurularak ya da bıçakla yaralandığı belirtildi.

''HAYATIN BOYUNCA PİŞMANLIK DUYACAKSIN''

Sanık, cezayı dinledikten sonra mahkeme başkanına "adil yargılanma" istediğini söyledi ve bunun ''hiç de adil olmadığını" ekledi. Son söz olaraksa "Hayatın boyunca buna pişman olacaksın" dedi.

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Haberlerde ayrıca, saldırıların emrini verdiğine dair doğrudan bir kanıt olmamasına rağmen Nomura’nın idam cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Mahkeme ise, Kudokai suç örgütünde sıkı kontrollerin uygulandığını ve saldırıların liderin izni olmadan gerçekleştirilmesinin düşünülemez olduğuna dikkat çekti.

Nomura'nın avukatlarının ise mahkemenin kararına itiraz etmesinin beklendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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