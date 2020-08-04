HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez korona görüldü

Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez korona görüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

Japonya’da sahiplerine yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konulan 2 köpeğin koronavirüs testi pozitif sonuç verdi. Ülkede evcil hayvanlarda ilk kez koronavirüs tespit edildi.

Japonya'da evcil hayvanlarda ilk kez korona görüldü

Japonya'da dün itibarıyla 40 bin 929 kişiye bulaşarak bin 31 kişinin ölümüne neden olan korona virüs, ülkede ilk kez evcil hayvanlarda görüldü. İki köpeğe uygulanan Covid-19 testlerinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Koronavirüsten enfekte olan kişilerin evcil hayvanlarına geçici bakım hizmeti bir sigorta şirketi, köpeklerin Temmuz sonunda Tokyo'daki 2 evden emanet alındığını duyurdu.

Covid-19 bulaşan sahipleri izolasyon altındayken firmanın geçici olarak bakımını üstlendiği köpeklere yapılan testte pozitif sonuca ulaşıldığı öğrenilirken, köpeklerin hiçbir semptom göstermediği ve birinin test sonucunun kısa sürede negatife döndüğü bildirildi.

"EMİN OLMAK ZOR"

Şirket yetkilileri ise virüsün hayvanlara gerçekten bulaşıp bulaşmadığını söylemek için hala erken olduğuna dikkat çekti. Virüsün köpeklerin yalnızca ağzına temas etmiş olabileceği ve durumun polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testinde pozitif sonuca neden olmuş olabileceği ihtimaline dikkat çeken yetkililer, kesin tanı için yapılacak antikor testlerinin gerekliliğini vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Temizliği 4 yıl sürecek!Temizliği 4 yıl sürecek!
Ayasofya Camii baş imamı Mehmet Boynukalın kimdir?Ayasofya Camii baş imamı Mehmet Boynukalın kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Genç doktor Mustafa Özlü koronavirüsten hayatını kaybetti

Genç doktor Mustafa Özlü koronavirüsten hayatını kaybetti

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce'den 'yeni parti' iddialarıyla ilgili flaş açıklama

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

Alaçatı’da 6 eğlence kulübü kapatıldı!

İlginizi Çekebilir

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından açıldı

43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından açıldı

Koronavirüsün çıkış noktası Çin'de 'salgını unutturan' bira festivali

Koronanın çıkış noktasında 'salgını unutturan' bira festivali

Notre Dame'ın devasa orgu 4 yılda temizlenecek

Temizliği 4 yıl sürecek!

Fransa'da kadına şiddet uygulayan erkeklere elektronik bileklik takılacak

Kadına şiddet uygulayan erkeklere elektronik bileklik takılacak

ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı

Isaias Kasırgası kıyılara ulaştı!

İngiltere'de kanalizasyonlarda Kovid-19 testine başlandı

Kanalizasyonlarda korona testine başlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.