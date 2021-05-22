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Japonya'da hızlı tren 1 dakika gecikti: Şirket halktan özür diledi

22.05.2021 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da hızlı tren sürücüsünün 150 kilometre hızla seyreden trenin kokpitini tuvalete gitmek için terk etmesi skandala yol açtı. Olay, şirketin tren rotasındaki 1 dakikalık gecikmeyi fark ederek kokpit görüntülerini incelemesiyle ortaya çıktı.

Japonya'da hızlı tren 1 dakika gecikti: Şirket halktan özür diledi

Japonya'da bir hızlı tren sürücüsünün 150 km hızla seyreden trenin kokpitini, tuvalete gitmek için terk etmesi skandala yol açtı. Central Japan Railway adlı işletmeci şirketten yapılan açıklamada 36 yaşındaki operatörün geçtiğimiz Pazar günü sabah 08.15 sularında bir vagon görevlisinden kendi yerini almasını isteyerek 160 yolcusu bulunan trenin kokpitini yaklaşık 3 dakika süreyle terk ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. Olayın Shizuoka eyaletindeki Atami istasyonu ile Mishima istasyonu arasında gerçekleştiği kaydedilirken, kısa süreliğine sürücünün yerini alan ve tren kullanma lisansı olmayan vagon görevlisinin bu süre zarfında treni idare etmeyerek yalnızca sürücü koltuğunda oturduğu belirtildi.

GECİKME ELE VERDİ

Sürücünün yokluğunda kademeli olarak yavaşlayarak yola devam eden ve acil durumlarda otomatik olarak durabilen son teknoloji trende yaşanan olay, şirketin tren rotasındaki 1 dakikalık gecikmeyi fark ederek kokpit görüntülerini incelemesiyle ortaya çıktı. Sürücü ise, şirket içi soruşturmada ilk olarak karın ağrısı nedeniyle ne olduğunu hatırlamadığını söyledi. Koltuğu vagon görevlisine devretme nedenini savunan sürücünün "Treni durdurarak gecikmeye neden olmak istemedim" dediği belirtildi.

ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

İşletmeci şirket olayın ardından özür dilerken, kurallara aykırı söz konusu eylemin Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'na bildirildiğini açıkladı. Öte yandan tren operatörü ve vagon görevlisine karşı disiplin cezası uygulanacağı öğrenildi.

(İHA)

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Japonya

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