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Japonya'da korkutan kriz! "Radyoaktif atığı kötü depolanıyor" iddiası

20.09.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'nın kuzeydoğusunda 2011 yılının Mart ayında tsunami ile birlikte yıkıcı boyutlara ulaşan deprem Fukuşima'nın da zarar görmesine sebep olmuştu. Depremin ardından hasar gören Fukuşima Dai-içi'nin devreden çıkarılması için çalışmalar başlatılmıştı. Günümüzde hala devam eden çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkan radyoaktif atık açık hava depolarında muhafaza ediliyor. Ancak depolama konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili uzmanlar tedirgin.

Japonya'da korkutan kriz! "Radyoaktif atığı kötü depolanıyor" iddiası

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs pandemisinden sonra bu kez Uzak Doğu ülkelerinden Japonya'da kriz çıktı. Krizin sebebi ise Fukuşima'da biriken radyoaktif atık. Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA)'nun iddiasına göre Fukuşima'daki radyoaktif atık kötü depolanıyor. Bunun kanıtı olarak da 2020'den bu yana, geçici alanlardaki atık hacim oranının sekiz kattan fazla artması gösteriliyor.

2011 DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞTÜ

Japonya'nın kuzeydoğusunda Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören Fukuşima Dai-içi'nin devreden çıkarılma süreci devam ediyor.

Reaktörün devreden çıkarılma sürecinde ortaya çıkan radyoaktif atığın çoğu, önceden belirlenmiş açık hava depolarında muhafaza ediliyor.

Geriye kalan yığının, süreç içerisinde açık hava depolarına transfer süresi ve kapasite sorunu sebebiyle, prensip gereği geçici alanlarda tutuluyor.

2020'DEN BU YANA ORAN 8 KAT ARTTI

Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA) nükleer santralin işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasına "atık depolama" uyarısında bulundu.

Geçici alanlardaki atık hacminin temmuz ayında 60 bin metreküpe ulaştığını bildiren NRA, Ocak 2020'den beri bu oranın sekiz kattan fazla arttığını kaydetti.

Santralde birikmeye devam eden radyoaktif atığın "kötü depolandığını" bildiren NRA, söz konusu işlemin "iyileştirilmesi gerektiğini" açıkladı

DENETLEMELER YETERSİZ İDDİASI

NRA ayrıca bazı alanlarda radyoaktif atıkların bir yıldan fazla tutulduğu ve bu alanlara yönelik yıl boyunca yeterli denetleme yapılmadığını bildirdi.

TEPCO, geçici depolama faaliyetlerini inceleyeceğini ve atık yönetimini uygun şekilde gözden geçireceğini belirtti.

RADYOAKTİF ATIK HACMİ 480 BİN METREKÜPE ULAŞTI

Kamu yayıncısı NHK, afetin 10. yılında, tesis genelinde radyoaktif atık hacminin Mart 2021 itibarıyla 480 bin metreküpe ulaştığını aktardı.

AA

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Japonya
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