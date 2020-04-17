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Japonya'da maske izdihamı kamerada!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

Japonya'daki bir perakende mağazasında maske izdihamı yaşandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında OHAL ilan edilen ülkedeki o anlar kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs mücadele kapsamında OHAL ilan edilen Japonya'da bir perakende mağazasında maske izdihamı yaşandı. ABD merkezli toptan satış mağazası Costco'nun Japonya'nın Chiba şehrinde yer alan Makuhari deposunda dün maskelerin yer aldığı reyonda izdiham yaşandı. Onlarca insanın kolilerden kutu kutu maske aldığı ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

JAPONYA'DA SON DURUM

Japon hükümeti Perşembe günü, koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısının artması üzerine, başta başkent Tokyo olmak üzere yedi büyükşehirde bir ay süreyle ilan edilen OHAL'in ülkenin tamamına yayılacak şekilde genişletildiğini açıkladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Japonya koronavirüs

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