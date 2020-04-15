HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Japonya’da uzmanlardan koronavirüs salgınına ilişkin felaket senaryosu

Japonya’da uzmanlardan koronavirüs salgınına ilişkin felaket senaryosu

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 12:48 | Son Güncelleme

Japonya’da hükümetin koronavirüs ile mücadele için oluşturduğu uzman kurulu, yeterli önlem alınmazsa ülkede 400 binden fazla insanın ölebileceği uyarısında bulundu.

Japonya’da uzmanlardan koronavirüs salgınına ilişkin felaket senaryosu

Koronavirüs salgınına dair bilançonun giderek ağırlaştığı Japonya’da, hükümetin virüsle mücadele için oluşturduğu uzman kurulundan kritik uyarı geldi. Salgınla ilgili olası senaryolara dair görüşlerini bugün açıklayan ekip, enfeksiyonun yayılmasını önleyecek yeterli tedbirin alınmaması halinde 400 bin can kaybının yaşanabileceği uyarısı yaptı. Toplumda sosyal mesafeyi artıracak adımlar atılmazsa 60 gün içerisinde vaka sayısının zirveye ulaşabileceği tahmininde bulunan uzmanlar, söz konusu dönemde 15-64 yaş arası 200 bin kişi ile 65 yaş ve üstü 650 bin kişinin ciddi sağlık sorunları ile karşılaşacağını söyledi. Böyle bir senaryoda Çin’deki benzer ölüm oranları baz alındığında toplam 850 bin ağır hastanın yarısının solunum cihazı yetersizliği nedeniyle hayatını kaybedebileceğine vurgu yapan heyet, bireysel temasın azaltılmasının virüsün yayılmasını önlemede en etkili yollardan biri olduğunu bir kez daha yineledi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle 7 eyaletinde OHAL ilan edilen Japonya’da bugün itibariyle toplam vaka sayısı 9 bin 105’e yükselmiş, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 179’a ulaşmıştı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap Koronavirüsün laboratuvar ortamında mı üretildi? ABD Genelkurmay Başkanı'ndan cevap
İspanya'da sayı 18 bin 579'a çıktıİspanya'da sayı 18 bin 579'a çıktı
Koronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndüKoronavirüs doğal hayata yaradı: Balıklar ve kuğular geri döndü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs felaket

En Çok Okunan Haberler

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Tahliyelerle ilgili flaş açıklama

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Acun Ilıcalı'dan Nisa açıklaması: Kimseyi zorla tutmuyoruz

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Koronavirüs vurdu! '5 milyon TL kredi aldım...'

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

Aşı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

BM: Prezervatif kıtlığının ağır sonuçları olacak

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Vuhan'da aylardır süren karantina sona erdi

Diğer Haberler
İspanya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı arttı

İspanya'da sayı 18 bin 579'a çıktı

'Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu'

'Yerden havalandı, metrelerce uzağa uçtu'

Korkutan açıklamada tarih verildi: 2022

Korkutan açıklamada tarih verildi: 2022

Korkunç: Bazı hayvanları diğerlerine yem olarak vereceğiz

Korkunç: Bazı hayvanları diğerlerine yem olarak vereceğiz

Evde yalnız kalanlar karantinayla nasıl başa çıkabilirsiniz?

Evde yalnız kalanlar karantinayla nasıl başa çıkabilirsiniz?

İngiltere’de her üç sağlıkçıdan biri koronavirüse yakalandı

İngiltere’de her üç sağlıkçıdan biri koronavirüse yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.