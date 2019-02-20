Ünlü restoran zincirinde şok! Tepsileri 'uygunsuz' yerlerine sürdü

Bunun en son örneği, Ootaya adlı bir restoran zincirinde yaşandı.

Uzaylı maskesi takıp yüzünü saklayan bir çalışanın belden aşağı çıplak halde sadece genital bölgesini örten bir tepsiyle poz verdiği ve sonra da tepsiyi çekip kendini teşhir ettiği video önce Twitter'a sonra da ülke gündemine düştü.

Japoncada restoran ve 24 saat açık süpermarketlerde yarı zamanlı çalışanlara, Almanca kökenli "arbeit" kelimesinden türeme "baito" deniyor.

"Baito"ların son günlerde estirdiği bu dalgaya "baito tero" ya da "yarı zamanlı terörizm" adı veriliyor.

Sosyal medyadaki bu akımın ilk olarak, aralık ayında Big Echo adlı karaoke barda çalışan birinin yüklediği videoyla başladığı tahmin ediliyor.

Videoda çalışan, buzluktan çıkardığı tavuk butlarını mutfakta yerlere sürüyor.

Daha sonra butları kızgın yağa atıp kızartıyor ve hiçbir şeyden haberi olmayan müşterilere sunuyor.

Halkın sağlığıyla oynayan bu tip şakalarda dozun gittikçe arttığı gözleniyor.

Örneğin bir videoda 24 saat açık süpermarket zinciri 7-Eleven'ın Yokohama'daki şubesinin iki elemanı, dükkanda sıcak servis edilen ve kışın yenen bir çeşit sulu yemek olan oden tenceresinin başında duruyorlar.