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Japonya'dan yüzde 70'e çıkarın talebi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2020 10:55 | Son Güncelleme

Japon hükümeti, çalışanlar arasında daha sık gözlenen koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle şirketlerin uzaktan çalışma oranını %70'e yükseltmesini istedi.

Japonya'dan yüzde 70'e çıkarın talebi

Japon hükümeti, çalışanlar arasında daha sık gözlenen koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle şirketlerin uzaktan çalışma oranını %70'e
yükseltmesini istedi.

Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, hükümetin şirketleri uzaktan çalışmayı artırmaya ve diğer sosyal mesafe tedbirlerini uygulamaya teşvik edeceğini belirtti.

Japonya, yurtdışında on binlerce insanı öldüren kitlesel enfeksiyonlarından kendisini büyük ölçüde korumuş olsa da, Tokyo ve diğer büyük kentlerde görülen vaka artışı ikinci dalga enfeksiyon endişesi yaratıyor.

Nishimura, Japon valilerle yaptığı video toplantısında, iş dünyasının liderlerinden, uzaktan çalışma düzeyini bu yıl olağanüstü hal sırasında görülen %70-80 seviyesine çıkarmak için adım atmalarının isteneceğini söyledi. Bakan uzaktan çalışma oranının o zamandan beri yaklaşık %30'a gerilediğini ekledi.

Bakan ayrıca şirketleri aralıklı vardiya uygulamaya ve mesai sonrası iş yemeklerinden kaçınmaya çağırdı.

Japonya'da mesai sonrası bar ve restoranlara giden 40-50 yaş grubunda yoğun enfeksiyon kümeleri görülüyor ve vakaların buralarda yoğunlaşması uzmanlar arasında endişe yaratıyor.

Osaka'da vaka sayıları artarken, geçtiğimiz hafta Tokyo, 366 günlük vaka bildirdi. Güneydeki Fukuoka kenti ise Pazar günü günlük 90 vaka bildirdi.

Vakalardaki artışa rağmen, hükümet başka bir olağanüstü hal ilan etmeyi planlamıyor.

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